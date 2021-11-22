В Украине от коронавируса по крайней мере одной дозой вакцинировались 41% граждан. Полный курс иммунизации прошли 31,5% людей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 ноября. По его словам, более 5 млн 480 тыс. людей старше 60 лет получили прививки от коронавируса.

— Украина удерживает более четырех недель подряд темпы вакцинации на уровне 1 млн 600 тыс. прививок за неделю. На этой неделе сделали 1 млн 718 тыс. прививок, — отметил министр.

Больше всего прививок на 100 тыс. населения за неделю сделали в Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киев.

В то же время меньше всего вакцинированных граждан в Закарпатской области.

Всего с начала вакцинальной кампании Украина получила 32 млн 457 тыс. различных вакцин от коронавирусной инфекции.

Ляшко призвал не откладывать получение второй прививки на потом, чтобы увеличить свою защиту от Covid-19.

За прошлые сутки, 21 ноября, в Украине прививки от коронавируса получили 99 826 человек. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек.