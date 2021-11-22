В Україні від коронавірусу принаймні однією дозою вакцинувалися 41% громадян. Повний курс імунізації пройшли 31,5% людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада. За його словами, понад 5 млн 480 тис. людей старше 60 років отримали щеплення від коронавірусу.

– Україна утримує понад чотири тижні поспіль темпи вакцинації на рівні 1 млн 600 тис. щеплень за тиждень. Цього тижня зробили 1 млн 718 тис. щеплень, – зазначив міністр.

Найбільше щеплень на 100 тис. населення за тиждень зробили у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Черкаській областях та місті Київ.

Водночас найменше вакцинованих громадян у Закарпатській області.

Загалом з початку вакцинальної кампанії Україна отримала 32 млн 457 тис. різних вакцин від коронавірусної інфекції.

Ляшко закликав не відкладати отримання другого щеплення на потім, щоб збільшити свій захист від Covid-19.

За минулу добу, 21 листопада, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 99 826 людей. Одну дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей.