У мережі поширюється інформація, що вакцинація від коронавірусу призводить до загострення хронічних захворювань. Однак це не так, це фейк!

Лікар-імунолог Аліна Дашкевич каже, що, навпаки, такі люди насамперед мають бігти до пунктів щеплення та робити уколи, щоб уникнути зустрічі з вірусом. Тому що для них він особливо небезпечний.

– Повірте мені, це доволі страшний експеримент. Тому що люди, які мають певні хронічні захворювання, агресивніше реагують на вірус коронавірусу. І наслідки після цього ніхто не може передбачити, – зауважила Аліна Дашкевич.

За її словами, жодних хронічних захворювань імунізація не загострить.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року.

Ще навесні щеплення запропонували зробити людям, які перебувають у групі ризику.

Туди ж входять і громадяни із хронічними захворюваннями. Щеплення повинне убезпечити їх від зараження.

Імунізація протипоказана лише людям з алергією на компоненти вакцини, але таких одиниці.

Джерело: Суспільне