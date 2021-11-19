В сети распространяется информация о том, что вакцинация от коронавируса приводит к обострению хронических заболеваний. Однако это не так, это фейк!
Врач-иммунолог Алина Дашкевич говорит, что, наоборот, такие люди в первую очередь должны бежать в пункты прививки и делать уколы, чтобы избежать встречи с вирусом. Потому что для них он особо опасен.
— Поверьте мне, это довольно страшный эксперимент. Потому что люди, которые имеют определенные хронические заболевания, гораздо агрессивнее реагируют на вирус коронавируса. И последствия после этого никто не может предвидеть, — отметила Алина Дашкевич.
По ее словам, никакие хронические заболевания иммунизация не обострит.
Вакцинация от коронавируса длится в Украине с февраля 2021 года.
Еще весной прививку предложили сделать людям, которые находятся в группе риска.
Туда же входят и граждане с хроническими заболеваниями. Прививка должна обезопасить их от заражения.
Иммунизация противопоказана лишь людям с аллергией на компоненты вакцины, но таких единицы.
Источник: Суспильне