В Венгрии медицинских работников планируют прививать третьей дозой вакцины от коронавируса.

Она будет обязательна для людей, которые работают в этой сфере и находятся в группе риска.

Только вакцина может гарантировать защиту от инфицирования, отметил руководитель аппарата премьер-министра Гергель Гуляш.

— Совет правительства — каждый должен получить дополнительную дозу, прививку можно сделать через четыре месяца после второй дозы, — отметил Гергель Гуляш.

Решение было принято на фоне роста заболеваемости в стране. Сейчас количество больных — более 10 тыс. и приближается к максимуму за все время — 11 265 зараженных за сутки.

Ситуация с коронавирусом усугубляется не только в Венгрии, но и в ряде других европейских крах – Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Великобритании. Поэтому граждан призывают активнее вакцинироваться и вновь усиливают карантинные меры.

Кстати, сейчас Европа – единственный регион в мире, где фиксируются такие тенденции. В других частях света обстановка стабильнее.