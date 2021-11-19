В Венгрии медицинских работников планируют прививать третьей дозой вакцины от коронавируса.
Она будет обязательна для людей, которые работают в этой сфере и находятся в группе риска.
Только вакцина может гарантировать защиту от инфицирования, отметил руководитель аппарата премьер-министра Гергель Гуляш.
— Совет правительства — каждый должен получить дополнительную дозу, прививку можно сделать через четыре месяца после второй дозы, — отметил Гергель Гуляш.
Решение было принято на фоне роста заболеваемости в стране. Сейчас количество больных — более 10 тыс. и приближается к максимуму за все время — 11 265 зараженных за сутки.
Ситуация с коронавирусом усугубляется не только в Венгрии, но и в ряде других европейских крах – Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Великобритании. Поэтому граждан призывают активнее вакцинироваться и вновь усиливают карантинные меры.
Кстати, сейчас Европа – единственный регион в мире, где фиксируются такие тенденции. В других частях света обстановка стабильнее.