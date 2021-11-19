Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Бустер для медиків: Угорщина планує вакцинувати третьою дозою працівників галузі

19 Листопада 2021, 08:48
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

В Угорщині медичних працівників планують щепити третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Вона буде обо’язковою для людей, які працюють у цій сфері та перебувають у групі ризику.

Лише вакцина може гарантувати захист від інфікування, зазначив керівник апарату прем’єр-міністра Гергель Гуляш.

– Порада уряду – кожен має отримати додаткову дозу, щеплення можна зробити через чотири місяці після другої дози, – зазначив Гергель Гуляш.

Рішення ухвалили на тлі зростання захворюваності в країні. Наразі кількість хворих – понад 10 тис. та наближається до максимуму за увесь час – 11 265 заражених за добу.

Читайте також:
Бустер для медиків: Угорщина планує вакцинувати третьою дозою працівників галузіВже у 2022 році! Гейтс прогнозує поліпшення ситуації з Covid-19

Ситуація з коронавірусом погіршується не лише в Угорщині, а й в низці інших європейських крах – Німеччині, Бельгії, Австрії, Нідерландах, Великій Британії. Через це громадян закликають активніше вакцинуватися та знову посилюють карантинні заходи.

До речі, наразі Європа – єдиний регіон у світі, де фіксуються такі тенденції. В інших частинах світу стан стабільніший.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Угорщина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка