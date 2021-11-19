В Угорщині медичних працівників планують щепити третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Вона буде обо’язковою для людей, які працюють у цій сфері та перебувають у групі ризику.

Лише вакцина може гарантувати захист від інфікування, зазначив керівник апарату прем’єр-міністра Гергель Гуляш.

– Порада уряду – кожен має отримати додаткову дозу, щеплення можна зробити через чотири місяці після другої дози, – зазначив Гергель Гуляш.

Рішення ухвалили на тлі зростання захворюваності в країні. Наразі кількість хворих – понад 10 тис. та наближається до максимуму за увесь час – 11 265 заражених за добу.

Ситуація з коронавірусом погіршується не лише в Угорщині, а й в низці інших європейських крах – Німеччині, Бельгії, Австрії, Нідерландах, Великій Британії. Через це громадян закликають активніше вакцинуватися та знову посилюють карантинні заходи.

До речі, наразі Європа – єдиний регіон у світі, де фіксуються такі тенденції. В інших частинах світу стан стабільніший.