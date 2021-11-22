Новий варіант Covid-19 може виявитися більш заразним і здатним спровокувати ще більш важку пандемію з великою кількістю повторних і проривних інфекцій. Такого висновку дійшли дослідники Гарвардської школи громадської охорони здоров’я.

Вони змоделювали можливий варіант Covid-19, який буде поєднувати в собі характерні ознаки вже відомих коронавірусних штамів, зокрема і Дельта-варіант.

Як відомо, у міру розвитку пандемії Covid-19 з’явилися дикі варіанти вихідного вірусу SARS-CoV-2. Деякі з них швидко стали домінантним штамом і збільшили кількість інфекцій, наприклад варіанти Альфа і Дельта. У той час як інші, такі як Бета, не змогли закріпитися або суттєво вплинути на траєкторію пандемії.

Щоб зрозуміти вплив певних факторів на пандемію, вчені створили модель, яка імітує, як пандемії, викликані гіпотетичними варіантами, впливатимуть на групи населення, що використовують різні комбінації захисту: масковий режим, фізичне дистанціювання та вакцинацію.

– Досі здатність Covid-варіанту ухилятися від імунної системи і викликати повторні або проривні інфекції була червоним прапором, – зазначила співавтор дослідження Мері Бушман.

Але отримані результати, за її словами, засвідчують, що це, можливо, більше схоже на жовтий прапор, тобто сам по собі фактор ухилення від імунної системи не такий вже й важливий. А ось коли він поєднується з підвищеною трансмісимністю (здатністю передаватися), це може бути справді великою подією.

Іншими словами, дослідники визначили, що варіант з підвищеною передачею, ймовірно, буде більш небезпечним, ніж варіант, який може частково вислизнути від імунної системи. Однак варіант з обома ознаками може викликати більше інфекцій, повторних і проривних, ніж варіант з тільки однією ознакою.

Згідно з моделлю, вакцинація також буде дуже корисною у випадку Дельтаподібних варіантів, тому що допоможе запобігти більшій кількості випадків, які потенційно може викликати більш трансмісивний вірус, пом’якшить тяжкість захворювання і суттєво знизить загальну смертність.