Новый вариант Covid-19 может оказаться более заразным и способным спровоцировать еще более тяжелую пандемию с большим количеством повторных и прорывных инфекций. К такому выводу пришли исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Они смоделировали возможный вариант Covid-19, который будет сочетать в себе характерные признаки уже известных коронавирусных штаммов, в том числе и Дельта-вариант.

Как известно, по мере развития пандемии Covid-19 появились дикие варианты исходного вируса SARS-CoV-2. Некоторые из них быстро стали доминирующим штаммом и увеличили количество инфекций, например, варианты Альфа и Дельта. В то время как другие, такие как Бета, не смогли закрепиться или существенно повлиять на траекторию пандемии.

Чтобы понять влияние определенных факторов на пандемию, ученые создали модель, которая имитирует, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на группы населения, использующие различные комбинации защиты: масочный режим, физическое дистанцирование и вакцинацию.

— До сих пор способность Covid-варианта уклоняться от иммунной системы и вызывать повторные инфекции или прорывные инфекции была красным флагом, — отметила соавтор исследования Мэри Бушман.

Но полученные результаты, по ее словам, говорят, что это, возможно, больше похоже на желтый флаг, то есть сам по себе фактор уклонения от иммунной системы не так уж и важен. А вот когда он сочетается с повышенной трансмиссимностью (передаваемостью), это может быть действительно большим событием.

Иными словами, исследователи определили, что вариант с повышенной передаваемостью, вероятно, будет более опасным, чем вариант, который может частично ускользнуть от иммунной системы. Тем не менее, вариант с обоими признаками может вызвать больше инфекций, повторных и прорывных, чем вариант с только одним признаком.

Согласно модели, вакцинация также будет очень полезной в случае Дельта-подобных вариантов, потому что предотвратит большее количество случаев, которые потенциально может вызвать более трансмиссивный вирус, смягчит тяжесть заболевания и существенно снизит общую смертность.