У Миколаєві 15-річний підліток створив фейкову Дію для підробки Covid-сертифікатів

У Миколаєві 15-річний підліток створив фейковий застосунок Дія, щоб підроблювати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. На базі міжплатформенного середовища розробки мобільних застосунків хлопець створював фейкову мобільну програму, що повністю ззовні копіювала мобільний застосунок офіційного Єдиного порталу державних послуг Дія.

У фейковому застосунку користувачі могли створити собі будь-який документ, який є у Дії. На ньому генерувався QR-код, який, утім, не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

За доступ до сайту зловмисник брав від 250 до 650 грн. Різниця в сумі залежала від функціонала та повноти дозволених змін у застосунку. Підліток працював лише за умови повної передплати на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого потім виводив кошти на картковий рахунок.

Після оплати підліток надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням. Після чого клієнт мав інсталювати його на власний смартфон. Загалом на сайті авторизувалися понад 1 тис. користувачів.

Під час обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного застосунку Дія, листування з покупцями та інформацію про його продаж і отримані кошти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Підлітку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нині спеціалісти працюють над блокуванням усіх каналів розповсюдження фейкової програми.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура

Фото: Миколаївська обласна прокуратура