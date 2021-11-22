Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

В Николаеве 15-летний подросток создал фейковую Дію для подделки Covid-сертификатов

22 ноября 2021, 16:25
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
фейкова дія

В Николаеве 15-летний подросток создал фейковое приложение Дія, чтобы подделать сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре. На базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений парень создавал фейковую мобильную программу, которая полностью снаружи копировала мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг.

В фейковом приложении пользователи могли создать себе любой документ, который есть в Дії. На нем генерировался QR-код, который, впрочем, не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

За доступ к сайту злоумышленник брал от 250 до 650 грн. Разница в сумме зависела от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Подросток работал лишь при условии полной подписки на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет.

После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением. После чего клиент должен был инсталлировать его на собственный смартфон. Всего на сайте авторизовались более 1 тыс. пользователей.

Во время обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения, переписку с покупателями и информацию о его продаже и полученных средствах.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Подростку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас специалисты работают над блокированием всех каналов распространения фейковой программы.

Читайте также:
сертифікат вакцинаціїПродавали Covid-сертификаты за 4 тыс. грн: в Киеве задержали мужчину и врача

Источник: Николаевская областная прокуратура

Фото: Николаевская областная прокуратура

Теги
Covid-сертификат , Приложение Дія , Киберполиция , підробка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка