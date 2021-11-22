В Николаеве 15-летний подросток создал фейковую Дію для подделки Covid-сертификатов

В Николаеве 15-летний подросток создал фейковое приложение Дія, чтобы подделать сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре. На базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений парень создавал фейковую мобильную программу, которая полностью снаружи копировала мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг.

В фейковом приложении пользователи могли создать себе любой документ, который есть в Дії. На нем генерировался QR-код, который, впрочем, не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

За доступ к сайту злоумышленник брал от 250 до 650 грн. Разница в сумме зависела от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Подросток работал лишь при условии полной подписки на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет.

После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением. После чего клиент должен был инсталлировать его на собственный смартфон. Всего на сайте авторизовались более 1 тыс. пользователей.

Во время обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения, переписку с покупателями и информацию о его продаже и полученных средствах.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Подростку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас специалисты работают над блокированием всех каналов распространения фейковой программы.

Источник: Николаевская областная прокуратура

Фото: Николаевская областная прокуратура