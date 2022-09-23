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У разі ядерної загрози: школи Польщі отримують інструкцію, як розподіляти йодид калію

23 Вересня 2022, 17:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

У польських школах учням та працівникам установ планують у разі загрози ядерної катастрофи видавати йодид калію – препарат для профілактики ураження щитоподібної залози під час радіоактивного зараження, повідомляє Загальнонаціональна асоціація керівників системи освіти.

– Нас інформують про зустрічі, на яких муніципалітети зобов’язують їх (школи) поширювати таблетки у разі можливої ​​загрози, – заявили джерела.

Також директорів шкіл інструктують, що після виникнення ядерної загрози на розподіл ліків вони матимуть лише шість годин.

– Поширення таблеток розпочнеться після ухвалення постанови Мазовецького воєводи, – заявив прес-секретар Варшавського магістрату Якуб Ледуховський.

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Йодид калію, препарат, що продається в аптеках у вигляді пігулок. Він не може вберегти від радіації, але він захищає щитоподібну залозу від дії радіоактивного йоду. Йодид калію слід приймати, тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади. А її можуть надати тільки за умови реальної загрози ядерного ураження.

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Джерело: Rzeczpospolita

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