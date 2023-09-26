Команда вчених із Німеччини та Швейцарії під час масштабного дослідження, в якому взяли участь 460 тис. осіб, з’ясувала, в який період життя людина переживає найщасливіші роки.

У рамках експерименту було розглянуто три ключові аспекти благополуччя: задоволеність життям, позитивні та негативні емоційні стани.

З’ясувалося, що рівень задоволеності життям знижується з 9 до 16 років, після чого починає поступово зростати до досягнення 70 років, а потім знову знижується до 96 років.

Зараз дивляться

Що стосується позитивних емоційних станів, то їхній рівень знижується впродовж усього життя, починаючи з 9 років і продовжуючись до 94 років.

Негативні емоційні стани коливаються у віці від 9 до 22 років і потім знижуються до 60 років, після чого починають знову збільшуватися.

На думку вчених, отримані результати відповідають уявленням про те, що в дитинстві люди найщасливіші. Підлітковий період з його стресом і змінами може знизити задоволеність життям, а в міру старіння людей турбує погіршення здоров’я і втрата близьких.

Дослідники сподіваються, що ці результати допоможуть краще адаптувати зусилля щодо забезпечення емоційного благополуччя в різних вікових групах, особливо серед людей, старших за 70 років.

Джерело: APA PsycNet