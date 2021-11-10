Школярі Києва продовжать навчатись віддалено, зокрема йдеться про учнів 1-4 класів.

Про це під час брифінгу 10 листопада 2021 року повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи, за парти ще не повернуться, – уточнив Віталій Кличко.

За його інформацією, згідно зі статистикою на 10 листопада 2021 року, з коронавірусом або підозрою на нього у лікарнях столиці перебувають 85 дітей, четверо з них – у реанімації.

В Україні не покращується ситуація з коронавірусом. На ранок середи добовий приріст хворих – понад 23 тис., померли протягом доби понад 800 людей.

Щоб змінити цю негативну динаміку, громадян закликають вакцинуватися. Зробити щеплення можна безкоштовно у лікарнях та пунктах масової імунізації.

З жовтня вакцинація стала доступною і для дітей віком від 12 років. Їх імунізують лише з дозволу батьків.