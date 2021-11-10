Школьники Киева продолжат обучаться удаленно, в частности речь идет об учениках 1-4 классов.

Об этом во время брифинга 10 ноября 2021 года сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности младшей школы, за парты еще не вернутся, — уточнил Виталий Кличко.

По его информации, согласно статистики на 10 ноября, в столице с коронавирусом или подозрением на него в больницы попали 85 детей, четверо из них — в реанимации.

В Украине не улучшается ситуация с коронавирусом. На утро среды суточный прирост больных — более 23 тыс., умерли в течение суток более 800 людей.

Чтобы изменить эту негативную динамику, граждан призывают вакцинироваться. Сделать прививку можно бесплатно в больницах и пунктах массовой иммунизации.

С октября вакцинация стала доступна и для детей от 12 лет. Их иммунизируют только после разрешения родителей.