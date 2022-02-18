Україна отримала 135 тис. курсів препарату Молнупіравір для лікування Covid-19. В регіони розподілено уже 60 тис. курсів.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що препарат призначається лише лікарями для пацієнтів з груп ризику:

літнім людям;

людям з хворобами серцево-судинної системи;

людям з діабетом.

людям з ожирінням;

Молнупіравір призначений для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення виникнення ускладнень, можливій госпіталізації чи смерті.

Увага! Препарат Молнупіравір заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати безкоштовно і тільки у лікаря.

Дізнатися, чи забезпечений Молнупіравіром заклад охорони здоров’я, у якому ви лікуєтеся, можна:

за допомогою сервісу ЄЛіки за посиланням: https://eliky.in.ua/medicament/10356

у структурному підрозділі облдержадміністрації, відповідальному за охорону здоров’я

За результатами експертизи, що була проведена в Україні, іще один препарат для лікування Covid-19 допущено до екстреного медичного застосування. Це – Паксловід. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що препарат Паксловід також призначений для використання пацієнтами з груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого. Ще до його реєстрації міністерство підписало контракт із його виробником – компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тис. курсів.