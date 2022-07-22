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Україні не вистачає карет швидкої допомоги: 68 знищені і 242 пошкоджені ворогом

22 Липня 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

Олена Зеленська анонсувала збір коштів на закупівлю автомобілів швидкої допомоги для України на саміті перших леді і джентльменів, що стартує 23 липня.

Після початку повномасштабної війни навантаження на медичних працівників швидкої допомоги збільшилося у рази. Вони працюють 24 години в день і 7 днів на тиждень: першими виїжджають на виклики і першими прибувають на місця ракетних обстрілів та бомбардувань.

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Та ворог не оминув і цю службу: 68 автомобілів швидкої допомоги було повністю знищено з початку війни Росії проти України.

 – Ще 242 машини швидкої було пошкоджено, і вони потребують відновлення, – сказав заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Всього ж для нормального функціонування екстерної медичної допомоги в Україні, за підрахунками міністерства, потрібно ще близько 400 автомобілів швидкої допомоги, додав заступник міністра.

 – Ми вдячні нашим партнерам за те, що надали нам як гуманітарну допомогу 343 машини швидкої , – зазначив Олексій Яременко.

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Та війна ще продовжується, тому, ймовірно, деякі машини можуть ще бути пошкоджені або знищені ворогом.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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