Елена Зеленская анонсировала сбор средств на закупку автомобилей скорой помощи для Украины на стартующем 23 июля саммите первых леди и джентльменов.

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После начала полномасштабной войны нагрузка на медицинских работников скорой помощи увеличилась в разы. Они работают 24 часа в день и 7 дней в неделю: первыми выезжают на вызовы и первыми прибывают на места ракетных обстрелов и бомбардировок.

Но враг не обошел и эту службу: 68 автомобилей скорой помощи были полностью уничтожены с начала войны России против Украины.

— Еще 242 машины скорой были повреждены, и они нуждаются в восстановлении, — сказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Всего же для нормального функционирования службы экстренной медицинской помощи в Украине, по подсчетам министерства, нужно еще до 400 автомобилей скорой помощи.

– Мы благодарны нашим партнерам за то, что оказали нам в качестве гуманитарной помощи 343 машины скорой, – отметил Алексей Яременко.

Но война еще продолжается, и, вероятно, некоторые машины могут быть еще повреждены или уничтожены врагом.