До однієї з лікарень Києва привезли сім постраждалих внаслідок ракетного обстрілу столиці 7 лютого, одна жінка у важкому стані.
Про стан пацієнтів розповідають виконувачка обов’язків директора медзакладу Тетяна Барановська та заввідділення політравми Дмитро Мясніков.
У якому стані постраждалі
Пацієнтів до медзакладу доставляли починаючи з 8:50 ранку. Швидкі продовжують привозити поранених приблизно кожні пів години.
У найважчому стані 39-річна жінка, у неї важка поєднана травма: черепно-мозкова травма, відкритий перелом нижньої кінцівки, множинні осколкові ураження, травма грудної клітки. Постраждалій проводять операцію.
У всіх інших постраждалих поранення середнього ступеня важкості.
Травми у пацієнтів різні: осколкові ураження, опіки, черепно-мозкові травми, відкриті переломи кінцівок.
– Наразі маємо сім пацієнтів, чотирьох госпіталізували, іншим надали амбулаторну допомогу. Всі вони мешканці Києва. Цивільні, – говорить Тетяна.
Двом пораненим вже виконали оперативні втручання, ще дві операції тривають.
Всім пацієнтам надали меддопомогу у повному обсязі.
– Окрім того, дехто має гостру реакцію на стрес, всі вони отримують допомогу лікарняного психолога, – говорить Тетяна Барановська.
Фото: Констянтин Мельников