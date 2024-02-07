До однієї з лікарень Києва привезли сім постраждалих внаслідок ракетного обстрілу столиці 7 лютого, одна жінка у важкому стані.

Про стан пацієнтів розповідають виконувачка обов’язків директора медзакладу Тетяна Барановська та заввідділення політравми Дмитро Мясніков.

У якому стані постраждалі

Пацієнтів до медзакладу доставляли починаючи з 8:50 ранку. Швидкі продовжують привозити поранених приблизно кожні пів години.

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У найважчому стані 39-річна жінка, у неї важка поєднана травма: черепно-мозкова травма, відкритий перелом нижньої кінцівки, множинні осколкові ураження, травма грудної клітки. Постраждалій проводять операцію.

У всіх інших постраждалих поранення середнього ступеня важкості.

Травми у пацієнтів різні: осколкові ураження, опіки, черепно-мозкові травми, відкриті переломи кінцівок.

– Наразі маємо сім пацієнтів, чотирьох госпіталізували, іншим надали амбулаторну допомогу. Всі вони мешканці Києва. Цивільні, – говорить Тетяна.

Двом пораненим вже виконали оперативні втручання, ще дві операції тривають.

Всім пацієнтам надали меддопомогу у повному обсязі.

– Окрім того, дехто має гостру реакцію на стрес, всі вони отримують допомогу лікарняного психолога, – говорить Тетяна Барановська.

Фото: Констянтин Мельников