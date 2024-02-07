В одну из больниц Киева привезли семь пострадавших в результате ракетного обстрела столицы 7 февраля, одна женщина в тяжелом состоянии.

О состоянии пациентов рассказывают исполняющая обязанности директора медучреждения Татьяна Барановская и завотделением политравмы Дмитрий Мясников.

В каком состоянии пострадавшие

Пациентов в медучреждение доставляли начиная с 8:50 утра. Скорые продолжают привозить раненых примерно каждые полчаса.

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В самом тяжелом состоянии 39-летняя женщина, у нее тяжелая сочетанная травма: черепно-мозговая травма, открытый перелом нижней конечности, множественные осколочные поражения, травма грудной клетки. Пострадавшей проводят операцию.

У всех остальных пострадавших ранения средней степени тяжести.

Травмы у пациентов разные: осколочные поражения, ожоги, черепно-мозговые травмы, открытые переломы конечностей.

— Сейчас имеем семь пациентов, четырех госпитализировали, другим оказали амбулаторную помощь. Все они жители Киева. Гражданские, — говорит Татьяна.

Двум раненым уже выполнили оперативные вмешательства, еще две операции продолжаются.

Всем пациентам оказали медпомощь в полном объеме.

— Кроме того, некоторые имеют острую реакцию на стресс, все они получают помощь больничного психолога, — говорит Татьяна Барановская.

Фото: Константин Мельников