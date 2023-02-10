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Вакцинацію не вимагатимуть: у США проголосували за скасування вимоги щеплення

10 Лютого 2023, 13:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аеропорт
Джерело: Depositphotos

Палата представників США проголосувала за скасування вимоги щодо вакцинації від Covid-19 для більшості іноземних авіапасажирів, повідомляє УНН.

Іще у червні адміністрація Байдена скасувала вимогу мати негативний результат на Covid-19 для людей, які прибувають до США літаком. Проте таке рішення не скасовувало вимог Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

У CDC заявили, що вакцини продовжують залишатися найважливішим інструментом охорони здоров’я для боротьби з Covid-19, там рекомендують вакцинувати всіх мандрівників.

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Проте асоціація подорожей США заявила, що необхідність у цій вимозі давно відпала.

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За скасування вимоги вакцинації від Covid-19  для іноземних авіапасажирів проголосували 227 представників уряду, а проти – 201.

Джерело
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19
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