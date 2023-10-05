Цукровий діабет ІІ типу вважається найпоширенішим, він виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою.

Вчені кембриджського університету оприлюднили результати нового дослідження, яке показує, на скільки років діабет ІІ типу скорочує життя людей.

Наприклад, якщо захворювання діагностують у 30-річному віці, тривалість життя зменшується на 14 років, а у 50 років – на шість.

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