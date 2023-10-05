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Вчені розказали, на скільки діабет ІІ типу скорочує життя

5 Жовтня 2023, 12:29
Марина Мелехова редактор
діабет
Джерело: Pixabay

Цукровий діабет ІІ типу вважається найпоширенішим, він виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою.

Вчені кембриджського університету оприлюднили результати нового дослідження, яке показує, на скільки років діабет ІІ типу скорочує життя людей.

Наприклад, якщо захворювання діагностують у 30-річному віці, тривалість життя зменшується на 14 років, а у 50 років – на шість.

Зараз дивляться

 – Раніше цукровий діабет ІІ типу вважався хворобою, яка здебільшого вражає літніх людей, але сьогодні бачимо, що діагноз встановлюють набагато раніше, – сказав професор Емануеле Ді Анджелантоніо.

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Джерело
Daily Express
Теги
Діабет Наукові дослідження
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