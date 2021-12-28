В Україні понад 40% громадян цьогоріч часто відчували стрес.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування соціологічної групи Рейтинг. Згідно з результатами, 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес, ще 29% – іноді були в стресі, 22% – рідко або дуже рідко й всього 7% – ніколи.

Найчастіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

– Цікаво, що у 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. Відносно часто також відчували радість, сум та гнів. Ще рідше – здивування, а найрідше – страх, – зазначили соціологи.

Також майже 40% опитаних українців задоволені своїм життям, ще 30% кажуть, що радше задоволені життям, тоді як близько 20% — задоволені не дуже і 11% — незадоволені зовсім. Трохи частіше про задоволеність життям казали чоловіки, люди молодшого віку і з вищим доходом.

За словами соціологів, люди, які відчувають більше радості й любові, вважають 2021 рік успішнішим і менше стресують. А ось страх, сум і гнів вказують на низьку оцінку успішності року, що минає. Водночас всі емоції частіше відчували жінки й молодь.

Опитування відбулося протягом 4-7 грудня 2021 року методом Computer-Assisted Self Interviewing. У ньому взяли участь 1 600 повнолітніх жителів усіх областей України за винятком окупованих Криму й Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,4%.