В Украине более 40% граждан в этом году часто испытывали стресс.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы Рейтинг. Согласно результатам, 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс, еще 29% – иногда были в стрессе, 22% – редко или очень редко и всего 7% – никогда.

Чаще всего об ощущении стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

— Интересно, что в 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим заметно чаще, чем любовь к себе. Относительно часто также испытывали радость, печаль и гнев. Еще реже – удивление, а реже всего – страх, — отметили социологи.

Также почти 40% опрошенных украинцев довольны своей жизнью, еще 30% говорят, что скорее довольны жизнью, тогда как около 20% — не очень довольны и 11% — недовольны совсем. Чуть чаще об удовлетворенности жизнью говорили мужчины, люди младшего возраста и с более высоким доходом.

По словам социологов, люди, которые испытывают больше радости и любви, считают 2021 год успешнее и меньше стрессуют. А вот страх, печаль и гнев указывают на низкую оценку успешности уходящего года. В то же время все эмоции чаще испытывали женщины и молодежь.

Опрос состоялся в течение 4-7 декабря 2021 года методом Computer-Assisted Self Interviewing. В нем приняли участие 1 600 совершеннолетних жителей всех областей Украины за исключением оккупированных Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,4%.