Ірак потряс спалах смертельної лихоманки, яка викликає швидку, сильну кровотечу, як внутрішню, так і зовнішню, особливо з носа. За словами місцевих медиків, вірус, проти якого немає вакцини, викликає смерть у двох п’ятих випадків.

Як повідомляється, важке захворювання викликає вірус конго-кримської геморагічної лихоманки (ККГЛ), який передається кровосисними кліщами, здатними перескакувати з тварин на людей.

Вид медичних працівників, одягнених у повне захисне екіпірування, став звичайним явищем у сільській місцевості Іраку. Медики обприскують домашніх тварин, особливо велику рогату худобу, борючись таким чином з кровосисними кліщами.

Зараз дивляться

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в цьому році в Іраку зареєстровано 19 смертей серед 111 випадків ККГЛ у людей.

– Кількість зареєстрованих випадків безпрецедентна, – зазначив представник охорони здоров’я провінції Ді-Кар Хайдар Хантуш.

За його словами, вірус, що передається кліщами, включає як диких, так і сільськогосподарських тварин, як-от буйволи, велика рогата худоба, кози та вівці.

І уточнює: вірус ККГЛ передається людям або через укуси кліщів, або через контакт із зараженою кров’ю або тканинами тварин під час і відразу після забою.

Сплеск випадків цього року шокував офіційних осіб. За словами Хантуша, в його провінції в 2021 році було зареєстровано лише 16 випадків, що призвели до семи смертельних випадків. Але в цьому році в Ді-Каре зареєстровано 43 випадки, зокрема вісім летальних випадків.

Звичайно, ця статистика непорівнянна з масштабами пандемії Covid-19, коли, за даними ВООЗ, в Іраку було зареєстровано понад 25 200 смертей і 2,3 млн зареєстрованих випадків, але медичні працівники стурбовані.

За даними ВООЗ, ендемічний в Африці, Азії, на Близькому Сході й на Балканах рівень смертності від ККГЛ становить від 10 до 40%.

Медики побоюються, що після мусульманського свята Курбан-Байрам у липні може статися сплеск захворюваності, коли сім’ї традиційно забивають тварину, щоб нагодувати гостей.