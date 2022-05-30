В Україні можуть бути зафіксовані випадки мавпячої віспи, адже багато людей повертаються з-за кордону.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі об’єднаного телемарафону.

– Я впевнений, що такі випадки будуть зареєстровані в Україні, адже багато людей повертаються. Але ми знаємо, як проводити епідеміологічне розслідування, як і чим лікувати. Не думаю, що буде спалах, – зазначив він.

Також санлікар стверджує, що це захворювання передається від тварин до людей, однак останнім часом почастішали випадки передачі від людини до людини.

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Це не зовсім звично для мавпячої віспи, ним доволі важко інфікуватися. Для цього недостатньо буде поспілкуватися з людиною поруч чи потиснути їй руку, треба мати тривалий і близький контакт також і з виділеннями цієї людини, з кров’ю чи якимось біологічним матеріалом.

За словами Кузіна, такий тип контакту зазвичай відбувається у побуті, а швидкість передачі цієї інфекції не є такою високою, як швидкість передачі, наприклад, Covid-19.

У лікарів в усьому світі є чіткі інструкції, як діяти у випадку виявлення мавпячої віспи.

– Якщо є такий випадок, його потрібно діагностувати, протестувати та визначити усіх контактних осіб. Протягом інкубаційного періоду та самої хвороби люди мають перебувати у закладі охорони здоров’я, – каже Кузін.

Головний санітарний лікар країни також додав, що мавпяча віспа рідко протікає у важкій формі. Він вважає, що ризики її епідемічного поширення для світу є мінімальними.

Нині в Україні немає вакцини від цієї хвороби. Кузін припустив, що вона навряд чи буде, адже зараз є нова експериментальна вакцина саме проти мавпячої віспи. Вона ефективна на 83-85%.

Але ані Всесвітня організація охорони здоров’я, ані Європейський центр контролю за хворобами не рекомендують проводити масову вакцинацію.

Зазначимо, що з початку травня у Європі та деяких країнах за її межами фіксують випадки мавпячої віспи. ВООЗ зазначала, що нещодавно було зареєстровано майже 200 випадків віспи мавп у більш ніж 20 країнах, де зазвичай не буває спалахів цього захворювання (США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія, Велика Британія тощо).