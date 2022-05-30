В Украине могут быть зафиксированы случаи обезьяньей оспы, ведь многие возвращаются из-за границы.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире объединенного телемарафона.

— Я уверен, что такие случаи будут зарегистрированы в Украине, ведь многие возвращаются. Но мы знаем, как проводить эпидемиологическое расследование, как и чем лечить. Не думаю, что будет вспышка, – отметил он.

Также санврач утверждает, что это заболевание передается от животных людям, однако в последнее время участились случаи передачи от человека к человеку.

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Это не совсем привычно для обезьяньей оспы, им достаточно тяжело инфицироваться. Для этого недостаточно будет пообщаться с человеком рядом или пожать ему руку, надо иметь длительный и близкий контакт также с выделениями этого человека, с кровью или каким-либо биологическим материалом.

По словам Кузина, такой тип контакта обычно происходит в быту, а скорость передачи этой инфекции не столь высока, как скорость передачи, например, Covid-19.

У врачей по всему миру есть четкие инструкции, как действовать в случае обнаружения обезьяньей оспы.

— Если есть такой случай, его следует диагностировать, протестировать и определить всех контактных лиц. В течение инкубационного периода и самой болезни люди должны находиться в заведении здравоохранения, — говорит Кузин.

Главный санитарный врач страны также добавил, что обезьянья оспа редко протекает в тяжелой форме. Он считает, что риски ее эпидемического распространения для мира минимальны.

В настоящее время в Украине нет вакцины от этой болезни. Кузин предположил, что она вряд ли будет, ведь сейчас есть новая экспериментальная вакцина против обезьяньей оспы. Она эффективна на 83-85%.

Но ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский центр контроля болезней не рекомендуют проводить массовую вакцинацию.

С начала мая в Европе и некоторых странах за ее пределами фиксируют случаи обезьяньей оспы. ВОЗ отмечала, что недавно было зарегистрировано почти 200 случаев оспы обезьян в более чем 20 странах, где обычно не бывает вспышек этого заболевания (США, Канада, Австралия, Испания, Португалия, Великобритания и т.д).