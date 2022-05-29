В пятницу, 27 мая, Аргентина сообщила о двух случаях заражения вирусом оспы обезьян у мужчин, которые недавно прибыли из Испании. Это стало первым подтверждением вируса в Латинской Америке.

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило, что мужчина из провинции Буэнос-Айрес, который путешествовал в Испанию, болен обезьяньей оспой.

Позже в тот же день министерство сообщило, что подозрение на заражение жителя Испании, прибывшего в Аргентину в начале недели, также был подтвержден.

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Власти мало что рассказали о пациентах, но заявили, что они изолированы и получают лечение симптомов.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что недавно было зарегистрировано почти 200 случаев оспы обезьян в более чем 20 странах, где обычно не бывает вспышек этого заболевания.

Испания стала эпицентром вспышки. Органы здравоохранения страны сообщили в пятницу о 98 подтвержденных случаях.

Великобритания сообщила о 106 подтвержденных случаях, в то время как в Португалии число людей с обезьяньей оспой увеличилось до 74.

Случаи также были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции и Италии.