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Вірус прийшов з Європи в Латинську Америку: Аргентина повідомила про два випадки віспи мавп

29 Травня 2022, 12:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

У п’ятницю, 27 травня, Аргентина повідомила про два випадки зараження вірусом віспи мавп у чоловіків, які нещодавно прибули з Іспанії. Це стало першим підтвердженням хвороби в Латинській Америці.

Міністерство охорони здоров’я Аргентини підтвердило, що чоловік з провінції Буенос-Айрес, який подорожував до Іспанії, хворий на мавпячу віспу.

Пізніше того ж дня міністерство повідомило, що ще одна підозра на зараження жителя Іспанії, який прибув до Аргентини на початку тижня, також був підтверджена.

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Влада мало що розповіла про пацієнтів, але заявила, що вони ізольовані та отримують лікування симптомів.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила в п’ятницю, що нещодавно було зареєстровано майже 200 випадків віспи мавп в більш ніж 20 країнах, де зазвичай не буває спалахів цього захворювання.

Іспанія стала епіцентром спалаху. Органи охорони здоров’я країни повідомили в п’ятницю про 98 підтверджених випадків.

Велика Британія повідомила про 106 підтверджених випадків, водночас у Португалії кількість людей з мавпячою віспою збільшилася до 74.

Випадки також були зареєстровані в США, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції та Італії.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Іспанія, Аргентина, ВООЗ, Мавпяча віспа, статистика
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