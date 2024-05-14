Ситуацію навколо вакцини AstraZeneca, яка врятувала мільйони людей від Covid-19 і яку зараз пов’язують із підтвердженими випадками тромбозу, пояснив дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телемарафону.

Групо вий позов

Лапій зазначив, що свого часу теж двічі був вакцинований препаратом AstraZeneca. За його словами, справді в Україні кілька сімей подали групою позов проти компанії-виробника. Однак такі позови є щодо багатьох лікарських засобів.

Експерт пояснив, що йдеться про практику компенсації людям, які вважають, що ліки зашкодили їм або їхнім родичам.

– Ця судова справа триває. Представник виробника в суді заявив, що під час пояснень, дискусій – рішення немає. Але він сказав про те, що в нас немає підтверджень, – розповів інфекціоніст.

Рідкісні повідомлення про тромбоз

Лапій зазначив, що в Україні про вакцину від AstraZeneca дійсно лунали «рідкісні» повідомлення про тромбоз після вакцинації. Однак експерти не відзначали зростання тромбозів у вакцинованих на популяційному рівні.

– Навпаки, тромбоз у рази частіше реєструвався серед невакцинованих. Але ми не виключаємо, що в окремих поодиноких випадках, можливо, вакцина призвела до утворення тромбозу, – зазначив лікар.

Досвід із грудня 2021 року

На запитання, чи може тромбоз проявлятися віддалено, тобто через кілька років, Лапій заперечив і зауважив, що в Україні ця вакцина вже не використовується.

– Ми маємо досвід використання цієї вакцини з грудня 2021 року… І якщо говорити про можливі механізми, вони проявляються набагато раніше. Хоча й доведеного причинно-наслідкового зв’язку на сьогоднішній день немає. Тобто в нас воно було трохи перекручене, – сказав Лапій.

Щодо загальної ситуації з коронавірусом в Україні інфекціоніст наголосив, що буквально тиждень-два тому було зареєстровано близько 10-15 смертельних випадків. Це були люди з групи ризику, на превеликий жаль, без вакцинації, уточнив Федір Лапій.