У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, в якому пропонується змінити правила нарахування та виплати лікарняних, а також посилити контроль за цими соціальними виплатами.

Про це повідомили на офіційному порталі українського парламенту.

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У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначається:

встановлення, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується Фондом соцстрахування, починаючи з дев’ятого дня непрацездатності. Оплата перших трьох днів тимчасової непрацездатності не проводиться. За рахунок роботодавця оплата проводиться з четвертого по восьмий день тимчасової непрацездатності;

встановлення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності для застрахованих осіб, які мають страховий стаж більше восьми років, 80% від середньої заробітної плати (доходу);

встановлення, що, якщо ушкодження здоров’я потерпілого настало в результаті або в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, розмір страхових виплат зменшується на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку на 50%, а виплата решти 50% проводиться за рахунок роботодавця;

встановлення відповідальності лікарів, які допустили необґрунтоване та неправомірне створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність та стягнення з них суми матеріального забезпечення.

Очікується, що реалізація акта вплине на зменшення видаткової частини бюджету Фонду в розмірі близько 8,68 млрд грн на рік, що забезпечуватиме його фінансову стійкість.