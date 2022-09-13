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Виплати лікарняних: у Верховній Раді мають намір змінити правила нарахування

13 Вересня 2022, 12:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
верховна рада
Джерело: Depositphotos

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, в якому пропонується змінити правила нарахування та виплати лікарняних, а також посилити контроль за цими соціальними виплатами.

Про це повідомили на офіційному порталі українського парламенту.

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У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначається:

  • встановлення, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується Фондом соцстрахування, починаючи з дев’ятого дня непрацездатності. Оплата перших трьох днів тимчасової непрацездатності не проводиться. За рахунок роботодавця оплата проводиться з четвертого по восьмий день тимчасової непрацездатності;
  • встановлення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності для застрахованих осіб, які мають страховий стаж більше восьми років, 80% від середньої заробітної плати (доходу);
  • встановлення, що, якщо ушкодження здоров’я потерпілого настало в результаті або в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, розмір страхових виплат зменшується на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку на 50%, а виплата решти 50% проводиться за рахунок роботодавця;
  • встановлення відповідальності лікарів, які допустили необґрунтоване та неправомірне створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність та стягнення з них суми матеріального забезпечення.

Очікується, що реалізація акта вплине на зменшення видаткової частини бюджету Фонду в розмірі близько 8,68 млрд грн на рік, що забезпечуватиме його фінансову стійкість.

Джерело
Верховна Рада
Теги
Верховна Рада Законопроект фонд соціального страхування хвороба
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