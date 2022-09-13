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Выплаты больничных: в Верховной Раде намерены изменить правила начисления

13 сентября 2022, 12:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
верховна рада
Источник: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, в котором предлагается изменить правила начисления и выплаты больничных, а также ужесточить контроль за этими социальными выплатами.

Об этом сообщили на официальном портале украинского парламента.

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В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается:

  • установление, что пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, оплачивается Фондом соцстрахования, начиная с девятого дня нетрудоспособности. Оплата первых трех дней временной нетрудоспособности не производится. За счет работодателя оплата производится с четвертого по восьмой день временной нетрудоспособности;
  • установление размера пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж более восьми лет, 80% от средней заработной платы (дохода);
  • если повреждение здоровья потерпевшего наступило в результате или в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, размер страховых выплат уменьшается на основании заключения комиссии по расследованию несчастного случая на 50%, а выплата оставшихся 50% производится за счет работодателя;
  • установление ответственности врачей, допустивших необоснованное и неправомерное создание медицинских выводов о временной нетрудоспособности и взыскании с них суммы материального обеспечения.

Ожидается, что реализация акта повлияет на уменьшение расходной части бюджета Фонда в размере около 8,68 млрд грн в год, что будет обеспечивать его финансовую устойчивость.

Источник
Верховная Рада
Теги
Верховная Рада Законопроект фонд соціального страхування хвороба
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