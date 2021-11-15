У Київській обласній держаній адміністрації назвали важливу умову для цього документу. Так, форму № 028-1/о мають заповнювати на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень.

В Україні затвердили форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від Covid-19.

Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від Covid-19. Наприклад, важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

Також у довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від коронавірусу обов’язково має бути вказаний термін дії цих протипоказань.

У МОЗ раніше зазначали, що інструкцію щодо заповнення форми затвердили наказом міністерства №2394 від 2 листопада 2021 року. Форму повинен заповнювати особистий лікар пацієнта.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо верифікації діагнозу, лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення щодо діагнозу.

Джерело: Київська ОДА