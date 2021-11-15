В Украине утвердили форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от Covid-19.

В Киевской областной государственной администрации назвали важное условие для этого документа. Так, форму № 028-1/о должны заполнять на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.

Постоянные противопоказания могут быть только до прививки конкретной вакциной от Covid-19. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

Также в справке о временных противопоказаниях к вакцинации от коронавируса обязательно должен быть указан срок действия этих противопоказаний.

В Минздраве ранее отмечали, что инструкцию по заполнению формы утвердили приказом Министерства №2394 от 2 ноября 2021 года. Форму должен заполнять личный врач пациента.

Чтобы получить дополнительную информацию о верификации диагноза, врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимается решение относительно диагноза.

Источник: Киевская ОГА