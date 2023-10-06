Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону Єдині новини наголосив, що на території України циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму коронавірусу Омікрон.
Така сама ситуація і в інших європейських країнах.
Зараз саме цей штам коронавірусу є панівним на теренах Євросоюзу.
Усі його підтипи мають приблизно однакові характеристики і викликають однаковий перебіг хвороби. Вона достатньо легко переноситься вакцинованими особами.
Проте є й перестороги.
– Якщо людина належить до групи ризику, то перебіг хвороби може бути більш важким, – сказав Ігор Кузін.
До групи ризику входять, як відомо, люди старше 60 років, ті, хто має захворювання серцево-судинної або ендокринної систем, бронхіальну астму, онкозахворювання,
За словами санлікаря, при зараженні цієї категорії, не можна виключати і летальних наслідків хвороби.
Кузін рекомендував обов’язково вакцинуватися людям з групи ризику, якщо вони досі не щеплені. А тим, хто мав три щеплення, провести додаткові бустери.
За перших симптомів хвороби слід якнайшвидше звертатися до лікаря.
Джерело: Єдині новини