Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону Єдині новини наголосив, що на території України циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму коронавірусу Омікрон.

Така сама ситуація і в інших європейських країнах.

Зараз саме цей штам коронавірусу є панівним на теренах Євросоюзу.

Зараз дивляться

Усі його підтипи мають приблизно однакові характеристики і викликають однаковий перебіг хвороби. Вона достатньо легко переноситься вакцинованими особами.

Проте є й перестороги.

– Якщо людина належить до групи ризику, то перебіг хвороби може бути більш важким, – сказав Ігор Кузін.

До групи ризику входять, як відомо, люди старше 60 років, ті, хто має захворювання серцево-судинної або ендокринної систем, бронхіальну астму, онкозахворювання,

За словами санлікаря, при зараженні цієї категорії, не можна виключати і летальних наслідків хвороби.

Кузін рекомендував обов’язково вакцинуватися людям з групи ризику, якщо вони досі не щеплені. А тим, хто мав три щеплення, провести додаткові бустери.

За перших симптомів хвороби слід якнайшвидше звертатися до лікаря.

Джерело: Єдині новини