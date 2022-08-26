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Є претензії до патентів: Moderna подає в суд на Pfizer/BioNTech

26 Серпня 2022, 17:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає позов проти компаній Pfizer/BioNTech за порушення патенту на їх вакцину проти Covid-19 на основі месенджерної РНК.

– Moderna вважає, що вакцина проти Biontech Biontech Moderna, розроблена Pfizer / BioNTech, порушує патенти, представлені Moderna в період з 2010 по 2016 рік і охоплює основну технологію Moderna для виробництва месенджерної РНК, – йдеться в повідомленні компанії.

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Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech показала ефективність на 73,2% у профілактиці Covid-19 серед дітей від шести місяців до чотирьох років. Про це нещодавно повідомила компанія Pfizer.

Джерело: Ouest France

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Вакцина Moderna від коронавірусу Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Суд
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