Американська біотехнологічна компанія Moderna подає позов проти компаній Pfizer/BioNTech за порушення патенту на їх вакцину проти Covid-19 на основі месенджерної РНК.

– Moderna вважає, що вакцина проти Biontech Biontech Moderna, розроблена Pfizer / BioNTech, порушує патенти, представлені Moderna в період з 2010 по 2016 рік і охоплює основну технологію Moderna для виробництва месенджерної РНК, – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech показала ефективність на 73,2% у профілактиці Covid-19 серед дітей від шести місяців до чотирьох років. Про це нещодавно повідомила компанія Pfizer.

Джерело: Ouest France