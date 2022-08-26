Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Есть претензии к патентам: Moderna подает в суд на Pfizer/BioNTech

26 августа 2022, 17:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer/BioNTech за нарушение патента на их вакцину против Covid-19 на основе мессенджерной РНК.

— Moderna считает, чт вакцина против Covid-19 Biontech Comirnaty, разработанная Pfizer/BioNTech, нарушает патенты, представленные Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывает основную технологию Moderna для производства мессенджерной РНК, — говорится в сообщении компании.

Читайте также:
коронавирусCovid-19 никуда не делся: в Украине растет заболеваемость

Напомним, что вакцина Pfizer/BioNTech показала эффективность на 73,2% в профилактике Covid-19 среди детей от шести месяцев до четырех лет. Об этом недавно сообщила компания Pfizer.

Сейчас смотрят

Источник: Ouest France

Теги
Вакцина Moderna от коронавируса Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Суд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь