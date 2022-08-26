Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer/BioNTech за нарушение патента на их вакцину против Covid-19 на основе мессенджерной РНК.

— Moderna считает, чт вакцина против Covid-19 Biontech Comirnaty, разработанная Pfizer/BioNTech, нарушает патенты, представленные Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывает основную технологию Moderna для производства мессенджерной РНК, — говорится в сообщении компании.

Напомним, что вакцина Pfizer/BioNTech показала эффективность на 73,2% в профилактике Covid-19 среди детей от шести месяцев до четырех лет. Об этом недавно сообщила компания Pfizer.

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Источник: Ouest France