З початку віроломного вторгнення військ рф на територію України половина аптек країни змушені були закритися, а близько 1 тис. медичних установ через бойові дії виявилися недоступними для людей.

У зв’язку з цим багато медиків були або звільнені, або позбавлені можливості виконувати свої професійні обов’язки.

Про це Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє у звіті, розміщеному на офіційному сайті.

Відзначається, що приблизно 1 тис. медичних установ розташовані в безпосередній близькості від місць активних бойових дій. Ця обставина не просто ускладнює, але практично позбавляє місцевих жителів можливості звернутися за отриманням необхідної медичної допомоги.

Виходячи з ситуації, що склалася, експерти ВООЗ дійшли висновку: доступ українців до лікарських препаратів, медичних установ і кваліфікованої допомоги лікарів або серйозно обмежений, або відсутній взагалі.

Війна ускладнює отримання базових медичних послуг населенням України, підкреслюють у ВООЗ.

Джерело: ВООЗ