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З початку російської агресії в Україні: половина аптек закрилася, близько 1 тис. лікарень недоступні

3 Квітня 2022, 10:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

З початку віроломного вторгнення військ рф на територію України половина аптек країни змушені були закритися, а близько 1 тис. медичних установ через бойові дії виявилися недоступними для людей.

У зв’язку з цим багато медиків були або звільнені, або позбавлені можливості виконувати свої професійні обов’язки.

Про це Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє у звіті, розміщеному на офіційному сайті.

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Відзначається, що приблизно 1 тис. медичних установ розташовані в безпосередній близькості від місць активних бойових дій. Ця обставина не просто ускладнює, але практично позбавляє місцевих жителів можливості звернутися за отриманням необхідної медичної допомоги.

Виходячи з ситуації, що склалася, експерти ВООЗ дійшли висновку: доступ українців до лікарських препаратів, медичних установ і кваліфікованої допомоги лікарів або серйозно обмежений, або відсутній взагалі.

Війна ускладнює отримання базових медичних послуг населенням України, підкреслюють у ВООЗ.

Джерело: ВООЗ

Теги
Війна в Україні , Ліки , лікування
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