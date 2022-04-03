С начала вероломного вторжения войск рф на территорию Украины половина аптек страны вынуждены были закрыться, а порядка 1 тыс. медицинских учреждений из-за боевых действий оказались недоступными для людей.

В связи с этим многие медики были либо уволены, либо лишены возможности выполнять свои профессиональные обязанности.

Об этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает в отчете, размещенном на официальном сайте.

Отмечается, что примерно 1 тыс. медицинских учреждений расположены в непосредственной близости от мест активных боевых действий. Это обстоятельство не просто затрудняет, но практически лишает местных жителей возможности обратиться за получением необходимой медицинской помощи.

Исходя из сложившейся ситуации эксперты ВОЗ пришли к выводу: доступ украинцев к лекарственным препаратам, медицинским учреждениям и квалифицированной помощи врачей либо серьезно ограничен, либо отсутствует вообще.

Война затрудняет получение базовых медицинских услуг населением Украины, подчеркивают в ВОЗ.

Источник: ВОЗ