Российские оккупанты при обстреле в Харьковской области попали в районную больницу Балаклеи. Здание медицинского учреждения частично повреждено.

— Пациенты и персонал больницы нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей, – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. – Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!

Город Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова согласился сотрудничать с оккупантами.

Обстрел мирного населения российскими войсками – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная ложная ложь российской пропаганды и военная провокация.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил о трагической гибели от рук российских оккупантов врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Источник: Олег Синєгубов