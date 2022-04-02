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Вражеская провокация: россияне обстреляли больницу в оккупированной ими же Балаклее

2 апреля 2022, 20:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
разрушение

Российские оккупанты при обстреле в Харьковской области попали в районную больницу Балаклеи. Здание медицинского учреждения частично повреждено.

— Пациенты и персонал больницы нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей, – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. – Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!

Город Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова согласился сотрудничать с оккупантами.

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Обстрел мирного населения российскими войсками – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная ложная ложь российской пропаганды и военная провокация.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил о трагической гибели от рук российских оккупантов врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Источник: Олег Синєгубов

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Війна в Україні
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