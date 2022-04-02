Російські окупанти під час обстрілу в Харківській області влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля медичного закладу частково пошкоджена.

– Пацієнти та персонал лікарні потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. – Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!

Місто Балаклія – це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова зголосився співпрацювати з окупантами.

Обстріл мирного населення російськими військами – це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebookповідомив про трагічну загибель від рук російських окупантів лікаря-анестезіолога Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної.

Джерело: Олег Синєгубов