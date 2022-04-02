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Снаряд влучив в онкоцентр на Чернігівщині: там знаходилося 22 паліативні пацієнта

2 Квітня 2022, 16:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
осколок снаряда
Джерело: Depositphotos

У Чернігівський обласний центр онкології влучив ворожий снаряд. Чернігівською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російський снаряд 1 квітня 2022 року влучив в одне з відділень Комунального некомерційного підприємства Чернігівський обласний центр сучасної онкології.

Поранення осколками отримали двоє співробітників медичного закладу. Ще одна людина отримала контузію.

Снаряд поцілив у приміщення, де не той час перебували пацієнти: 22 людини.  Це паліативні хворі та люди після операції, які потребують догляду та постійного нагляду лікарів. На щастя, жоден з них не постраждав.

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Матеріали для проведення досудового розслідування передані до УСБУ у Чернігівській області.

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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати машини швидкої допомоги на території України, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області.

Джерело
Офіс генпрокурора
Теги
Війна в Україні
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