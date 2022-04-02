В Черниговский областной центр онкологии попал вражеский снаряд. Черниговской окружной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российский снаряд 1 апреля 2022 попал в одно из отделений Коммунального некоммерческого предприятия Черниговский областной центр современной онкологии.

Ранения осколками получили двое сотрудников медицинского учреждения. Еще один человек получил контузию.

Снаряд попал в помещение, где не то время находились пациенты: 22 человека. Это паллиативные больные и люди после операции, требующие ухода и постоянного наблюдения врачей. К счастью, ни один из них не пострадал.

Материалы для проведения досудебного расследования переданы УСБУ в Черниговской области.

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Российские оккупационные войска продолжают обстреливать машины скорой помощи на территории Украины, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Во вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области.