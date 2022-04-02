Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Снаряд попал в онкоцентр на Черниговщине: там находилось 22 паллиативных пациента

2 апреля 2022, 16:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
осколок снаряда
Источник: Depositphotos

В Черниговский областной центр онкологии попал вражеский снаряд. Черниговской окружной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российский снаряд 1 апреля 2022 попал в одно из отделений Коммунального некоммерческого предприятия Черниговский областной центр современной онкологии.

Ранения осколками получили двое сотрудников медицинского учреждения. Еще один человек получил контузию.

Снаряд попал в помещение, где не то время находились пациенты: 22 человека. Это паллиативные больные и люди после операции, требующие ухода и постоянного наблюдения врачей. К счастью, ни один из них не пострадал.

Читайте также:
осколки ракеты из ОхматдетаОбломки на балконе отделения новорожденных: возле Охматдета упала вражеская ракета

Материалы для проведения досудебного расследования переданы УСБУ в Черниговской области.

Если вы стали свидетелем военного преступления, фиксируйте и присылайте доказательства: warcrimes.gov.ua

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать машины скорой помощи на территории Украины, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Во вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области.

Источник
Офис генпрокурора
Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь