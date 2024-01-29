Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за 23 місяці великої війни в Україні повністю відновлено 480 об’єктів медзакладів і ще 372 об’єкти відновлено частково.

Пошкоджено або зруйновано вщент

– Під час повномасштабної війни в Україні багато об’єктів української медичної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані вщент російською армією. І РФ продовжує цілеспрямовано обстрілювати й атакувати лікарні, поліклініки, амбулаторії та пологові будинки, – йдеться в повідомленні.

Однак, незважаючи на війну та нові виклики для медичної системи в Україні, тривають роботи з відновлення медзакладів.

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Лідери з відновлення

Як повідомили в МОЗ, лідерами за кількістю відновлених об’єктів медзакладів стали Миколаївська, Дніпропетровська, Київська, Харківська, Чернігівська області.

У відомстві зазначили, що за майже два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1 518 об’єктів медзакладів і ще 195 об’єктів зруйнував повністю (об’єкти відновленню не підлягають).

Найбільші втрати

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей. У повному обсязі отримати інформацію про Луганську область поки що неможливо.

Крім того, як нагадали в МОЗ, російська армія пошкодила 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, 125 захопила і 253 автомобілі знищила.

Фото: відновлений пологовий в Чернігові, МОЗ