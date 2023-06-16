Штучний інтелект прогнозує ризик смертності у найближчі терміни із точністю до 85%, стверджують розробники методики у США.

Дослідження науковців Нью-Йоркського університету довело, що можна навчити штучний інтелект (ШІ) робити прогнози щодо стану пацієнтів на основі медичних записів.

Для цього достатньо грамотно структурувати дані, як-от УЗД і результати аналізів. Адже головна проблема будь-яких лікарських прогнозів полягає в тому, що два різних лікарі можуть по-різному описувати й трактувати симптоми та лікування одного пацієнта.

Щоб навчити ШІ-лікаря уникати таких помилок, дослідники додали в його базу даних мільйони медичних нотаток, написаних лікарями для понад 380 тисяч пацієнтів. Це становило приблизно 4,1 мільярда слів.

Після навчання ШІ правильно визначив 85% пацієнтів, які помруть у лікарні.

ШІ-лікар також перевершив прогноз шести досвідчених лікарів, яким було доручено спрогнозувати ймовірність повторної госпіталізації 20 пацієнтів. Точність лікарів становила 62,8%, а ШІ – 77,8%.

Окім США Ші використовують і у Великій Британії. Там ШІ достатньо подивитися на сканування сітківки ока, щоб передбачити ризик серцево-судинних захворювань у пацієнта.

Інший штучний інтелект може визначити ризик рецидиву меланоми, просто глянувши на фотографії первинного раку шкіри.