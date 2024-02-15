Із 5 до 11 лютого в Україні захворіло 232 199 людей, із них 124 690 – діти віком до 17 років. Медичної допомоги потребували 7 259 осіб (3% від усіх захворілих), половина госпіталізованих – 4 331 особа – діти.

Наразі у 21 регіоні зафіксовано циркуляцію вірусів грипу типів А та В.

Від ускладнень грипу померла вагітна

Епідпоріг захворюваності на всі гострі респіраторні вірусні інфекції загалом перевищено в чотирьох областях – в Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Там, за рішенням обласних комісій ТЕБ і НС, можуть запровадити локальні карантини. У всякому разі вже багато шкіл переведено на дистанційне навчання.

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За попередній тиждень зареєстровано сім летальних випадків внаслідок ускладнень грипу: 4 випадки у місті Києві (вік померлих: 65, 68, 75 і 77 років), по одному випадку у Вінницькій (31 рік) та Львівській (66 років) областях. У Черкаській області від ускладнень грипу померла вагітна 30-річна жінка.

Жоден з померлих не мав профілактичних щеплень проти грипу.

За тиждень з Covid-19 госпіталізували 111 дітей

За тиждень з 5 до 11 лютого збільшилася на 2 867 людей і кількість захворілих на Covid-19. Найбільше – в Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях. Госпіталізації потребували 759 захворілих, 111 з яких – діти.

За цей період в Україні зареєстровано 20 летальних випадків, пацієнти не були щеплені проти Covid-19.

У МОЗ зазначають, що з початку епідсезону, тобто, з 2 жовтня 2023 року, в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на ГРВІ, грип та Covid-19, перехворіло 2 932 615 українців (8% населення країни).

Від ускладнень Covid-19 померло 732 людини, з них – чотири дитини віком до 17 років. Грип забрав життя 43 людей.