Весна – пора кліщів. Зустрічаються вони у парках і скверах, в саду й на городі. Зустріч цю можна й не помітити. Але якщо стали жертвою кліща, який переносить бореліоз, його ще називають хворобою Лайма, є ризик захворіти.
Щоб завчасно почати лікування, коли симптоми ще не зовсім виражені, треба пересвідчитися, чи дійсно вас вкусив той небезпечний кліщ.
У Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб це можуть перевірити.
Отже, здати кліща на аналіз можна у вірусологічній лабораторії ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ України, по вулиці Естонській, 3, 1 під’їзд, 3 поверх.
Дослідження кліщів на бореліоз (хвороба Лайма) проводиться за двох умов. По-перше, кліщ не повинен налитися кров’ю. По-друге, мусить бути живим.
Вартість дослідження – 353,35грн
Телефон для довідок: 044 427 33 74
Джерело і фото: Київський міський ЦКПХ МОЗ