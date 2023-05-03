Весна – пора кліщів. Зустрічаються вони у парках і скверах, в саду й на городі. Зустріч цю можна й не помітити. Але якщо стали жертвою кліща, який переносить бореліоз, його ще називають хворобою Лайма, є ризик захворіти.

Щоб завчасно почати лікування, коли симптоми ще не зовсім виражені, треба пересвідчитися, чи дійсно вас вкусив той небезпечний кліщ.

У Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб це можуть перевірити.

Отже, здати кліща на аналіз можна у вірусологічній лабораторії ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ України, по вулиці Естонській, 3, 1 під’їзд, 3 поверх.

Дослідження кліщів на бореліоз (хвороба Лайма) проводиться за двох умов. По-перше, кліщ не повинен налитися кров’ю. По-друге, мусить бути живим.

Вартість дослідження – 353,35грн

Телефон для довідок: 044 427 33 74

Джерело і фото: Київський міський ЦКПХ МОЗ