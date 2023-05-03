Весна — пора клещей. Встретиться с ними можно в парках и скверах, в саду и на огороде. Встречу эту можно и не заметить. Но если стали жертвой клеща, который переносит боррелиоз, его еще называют болезнью Лайма, есть риск заболеть.

Чтобы заблаговременно начать лечение, когда симптомы еще не совсем выражены, надо убедиться, действительно ли вас укусил тот опасный клещ.

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней это могут проверить.

Итак сдать клеща на анализ можно в вирусологической лаборатории ГУ Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины, что находится по улице Эстонской, 3, 1 парадное, 3 этаж.

Исследование клещей на боррелиоз (болезнь Лайма) возможно при двух условиях. Во-первых, клещ не должен налиться кровью. Во-вторых, должен быть живым.

Стоимость исследования – 353,35 грн

Телефон для справок: 044 427 33 74

Источник и фото: Київський міський ЦКПХ МОЗ