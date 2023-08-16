Терміни ПТСР і ГСР, на жаль, сьогодні відомі багатьом українцям. Адже й від гострого стресового розладу, і від посттравматичного стресового розладу через війну, страждають багато людей різного віку.

Обстріли, бомбардування, інші загрози життю, сексуальне або фізичне насилля – тобто травматичні для людини події, можуть спричинити ті самі психічні розлади, коли з’являється сильний страх, відчуття безпорадності чи жаху. І їх не вдається позбутися.

Гостра реакція на стрес – тимчасовий розлад, який розвивається в людини без будь-яких інших проявів психічних розладів. Він може виникнути через фізичний або психічний стрес і зазвичай стихає за кілька годин або днів.

А от із ПТСР справи складніші – це розлад, з яким людині може допомогти лише фахівець.

ПТСР визначається як відстрочена або затяжна реакція на стресогенні події чи ситуації винятково загрозливого або катастрофічного характеру.

Основні симптоми ПТСР і ГСР майже однакові:

нав’язливі тривожні спогади про подію, яка травмувала;

нічні жахи;

соматичні реакції – пітливість, прискорене серцебиття та паніка за нагадування про цю подію;

емоційне заціпеніння, втрата інтересу до звичайної діяльності, почуття відстороненості від інших;

надмірне збудження – безсоння, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги, постійна настороженість.

Якщо симптоми суттєво погіршують самопочуття, роблять неможливою звичну діяльність, позначаються на роботі та стосунках, варто звернутися до фахівця – самому навряд чи вдасться з цим впоратися.

Джерело: Центр гормадського здоров’я