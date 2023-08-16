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Психологія

Гострий і посттравматичний стресові розлади: симптоми та чим загрожують, якщо не лікувати

16 Серпня 2023, 14:11
Валентина Андрейко журналістка
чоловік, стрес
Джерело: Pixabay

Терміни ПТСР і ГСР, на жаль, сьогодні відомі багатьом українцям. Адже й від гострого  стресового розладу, і  від посттравматичного  стресового  розладу через війну, страждають багато людей різного віку.

Обстріли,  бомбардування,  інші загрози життю, сексуальне  або фізичне  насилля – тобто травматичні для людини події, можуть спричинити ті самі психічні розлади, коли з’являється сильний страх, відчуття безпорадності чи жаху. І їх не вдається позбутися.

Гостра реакція на стрес – тимчасовий розлад, який розвивається в людини без будь-яких інших проявів  психічних  розладів. Він може виникнути через фізичний або психічний стрес і зазвичай стихає за кілька годин або днів.

А от із ПТСР справи складніші – це розлад, з яким людині може допомогти лише фахівець.

ПТСР визначається як відстрочена або затяжна реакція на стресогенні події чи ситуації винятково загрозливого або катастрофічного характеру.

Основні симптоми ПТСР і ГСР майже однакові:

  • нав’язливі тривожні спогади про подію, яка травмувала;
  • нічні жахи;
  • соматичні реакції – пітливість, прискорене серцебиття та паніка за нагадування про цю подію;
  • емоційне заціпеніння, втрата  інтересу до звичайної діяльності, почуття  відстороненості від інших;
  • надмірне збудження – безсоння, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги, постійна настороженість.

Якщо симптоми суттєво погіршують самопочуття, роблять неможливою звичну діяльність, позначаються на роботі та стосунках, варто звернутися до фахівця – самому навряд чи вдасться з цим впоратися.

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Джерело: Центр гормадського здоров’я

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Депресія Поради психолога Стрес
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