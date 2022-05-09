Українські військові наразі хоробро захищають Батьківщину, й іншим громадянам нетерпляче розпитати їх про війну, досвід, переживання.

Психологиня Ілона Ханько та військовий Державної прикордонної служби Олексій розповіли, що нині недоречно питати у військових.

“Тобі страшно?”

Звичайно, усім, хто бачив війну, страшно. І нагадувати військовому про його страхи – не найкраща тема для розмови, зазначає Ілона Ханько.

А ось військовий прикордонник Олексій вважає, що воно є цілком доречним.

– Якщо тримати це у собі, то можуть виникати погані ситуації — воно у тобі накопичується, і може бути паніка. А так, людина запитала — ти їй розповів і легше стало, – пояснює свою позицію він.

“Чи є у нас шанси перемогти?”

Не треба підривати віру в перемогу людини, яка воює, такими питаннями, вважають фахівці.

Крім того, воно є безглуздим.

– Цього ніхто не знає, тим паче військовий. Цього не знають, напевно, й військові генерали. Шанс є завжди, і є завжди нюанси, – додає Олексій.

“Ми усі за тебе хвилюємося”

Це змушує людину додатково хвилюватися.

– І це не найкраща мотивація, коли рідні переживають за тебе, і ти постійно маєш переживати за них, – пояснює Ілона Ханько.

“Навіщо ти туди пішов?”

Треба підтримувати, а не знецінювати такий серйозний крок людини.

“Давайте, наваляйте їм там”

– Людина воює, робить усе можливе для захисту нас і країни. Який сенс має ця фраза? Вони й так докладають багато зусиль, – коментує фахівчиня.

“Треба ж закінчувати цю війну”

– Ясно, що треба. Звичайно, всі хочуть її скоріше закінчити. Ми це робимо у міру можливості. Ми ж не можемо сказати: “Зараз я піду в атаку – і війна закінчиться”. Ні, – коментує Олексій.

“Російська армія не вміє воювати”

Військові не хочуть чути, що їхній супротивник – ніщо. Це знецінює їхній вклад у перемогу.

Треба пам’ятати про ці фрази під час розмови з військовими та уникати їх.