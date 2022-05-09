Українські військові наразі хоробро захищають Батьківщину, й іншим громадянам нетерпляче розпитати їх про війну, досвід, переживання.
Психологиня Ілона Ханько та військовий Державної прикордонної служби Олексій розповіли, що нині недоречно питати у військових.
- “Тобі страшно?”
Звичайно, усім, хто бачив війну, страшно. І нагадувати військовому про його страхи – не найкраща тема для розмови, зазначає Ілона Ханько.
А ось військовий прикордонник Олексій вважає, що воно є цілком доречним.
– Якщо тримати це у собі, то можуть виникати погані ситуації — воно у тобі накопичується, і може бути паніка. А так, людина запитала — ти їй розповів і легше стало, – пояснює свою позицію він.
- “Чи є у нас шанси перемогти?”
Не треба підривати віру в перемогу людини, яка воює, такими питаннями, вважають фахівці.
Крім того, воно є безглуздим.
– Цього ніхто не знає, тим паче військовий. Цього не знають, напевно, й військові генерали. Шанс є завжди, і є завжди нюанси, – додає Олексій.
- “Ми усі за тебе хвилюємося”
Це змушує людину додатково хвилюватися.
– І це не найкраща мотивація, коли рідні переживають за тебе, і ти постійно маєш переживати за них, – пояснює Ілона Ханько.
- “Навіщо ти туди пішов?”
Треба підтримувати, а не знецінювати такий серйозний крок людини.
- “Давайте, наваляйте їм там”
– Людина воює, робить усе можливе для захисту нас і країни. Який сенс має ця фраза? Вони й так докладають багато зусиль, – коментує фахівчиня.
- “Треба ж закінчувати цю війну”
– Ясно, що треба. Звичайно, всі хочуть її скоріше закінчити. Ми це робимо у міру можливості. Ми ж не можемо сказати: “Зараз я піду в атаку – і війна закінчиться”. Ні, – коментує Олексій.
- “Російська армія не вміє воювати”
Військові не хочуть чути, що їхній супротивник – ніщо. Це знецінює їхній вклад у перемогу.
Треба пам’ятати про ці фрази під час розмови з військовими та уникати їх.