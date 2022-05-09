Украинские военные храбро защищают страну, и другим гражданам хочется расспросить их о войне, опыте, переживаниях.

Психолог Илона Ханько и военный Государственной пограничной службы Алексей рассказали, что сейчас неуместно спрашивать у военных.

“Тебе страшно?”

Конечно, всем, кто видел войну, страшно. И напоминать военному о его страхах – не лучшая тема для разговора, отмечает Илона Ханько.

А вот военный пограничник Алексей считает, что оно вполне уместно.

— Если держать это в себе, то могут возникать плохие ситуации – оно в тебе скапливается, и может быть паника. А так, человек спросил – ты ему рассказал и легче стало, – объясняет он свою позицию.

“Есть ли у нас шансы победить?”

Не надо подрывать веру в победу человека, который воюет, такими вопросами, считают специалисты.

Кроме того, он бессмысленный.

– Этого никто не знает, тем более военный. Этого не знают наверняка и военные генералы. Шанс есть всегда и есть всегда нюансы, – добавляет Алексей.

“Мы все за тебя волнуемся”

Это заставляет человека дополнительно переживать.

— И это не лучшая мотивация, когда родные переживают за тебя, и ты постоянно должен переживать за них, — объясняет Илона Ханько.

“Зачем ты туда пошел?”

Надо поддерживать, а не обесценивать столь серьезный шаг человека.

“Давайте, наваляйте им там”

– Человек воюет, делает все возможное для защиты нас и страны. Каков смысл этой фразы? Они и так прилагают много усилий, – комментирует специалист.

“Надо же заканчивать эту войну”

– Ясно, что надо. Конечно, все хотят ее поскорее закончить. Мы это делаем по мере возможности. Мы же не можем сказать: “Сейчас я пойду в атаку – и война закончится”. Нет, – комментирует Алексей.

“Российская армия не умеет воевать”

Военные не хотят слышать, что их противник – ничто. Это обесценивает их вклад в победу.

Следует помнить об этих фразах во время разговора с военными и избегать их.